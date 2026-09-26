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Облачно и дъждовно ще бъде времето на 26 септември

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Облачно и дъждовно ще бъде времето на 26 септември

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Облачно ще е времето Снимка: Pixabay

Днес се очаква да вали на много места в Източна и Южна България. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието – до 16°, за София – около 8°, максималните – между 17° и 22°, за София – около 17°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Дъжд ще превалява главно в масивите от източната половина от страната, а в местата над 2000 метра надморска височина и сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Облачно ще е времето Снимка: Pixabay

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