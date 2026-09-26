Православен календар за 26 септември

Успение на св. ап. и ев. Йоан Богослов

Йоан следвал постоянно Христос и бил единственият, който не се отказал от него дори на Голгота. След Възнесението Господне той заживял в Йерусалим и проповядвал там словото Божие, а после се установил в гр. Ефес. По онова време на власт бил Диоклетиан, комуто никак не се нравела новата вяра и той жестоко наказал Йоан. След мъченията Йоан получил просветление и го описал в свещена книга, наречена Апокалипсис или Откровение Йоаново, с което завършва светата Библия.