ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Дзинпин поздрави диалога на високо равнище за 5...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23627228 www.24chasa.bg

Православен календар за 26 септември

2948
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Успение на св. ап. и ев. Йоан Богослов 

Йоан следвал постоянно Христос и бил единственият, който не се отказал от него дори на Голгота. След Възнесението Господне той заживял в Йерусалим и проповядвал там словото Божие, а после се установил в гр. Ефес. По онова време на власт бил Диоклетиан, комуто никак не се нравела новата вяра и той жестоко наказал Йоан. След мъченията Йоан получил просветление и го описал в свещена книга, наречена Апокалипсис или Откровение Йоаново, с което завършва светата Библия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино