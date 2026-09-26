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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23627606 www.24chasa.bg

Тежък е трафикът на тирове на "Капитан Андреево" и "Лесово"

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Трафикът е интензивен за товарни автомобили на изхода на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево" и ГКПП „Лесово", съобщиха от „Гранична полиция" за движението по българските граници тази сутрин.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". През граничните преходи „Илинден", „Кулата" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

ГКПП Капитан Андреево

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