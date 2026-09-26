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Сняг вали в планините, днес не е за разходки

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На много места ще има валежи от дъжд и сняг в планините. Снимка: Pixabay

В планините вали сняг и дъжд, духа вятър и студено, времето не е за разходки.

Лоши са условията за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

През нощта е валяло, на много места в планините е облачно, ветровито и мъгливо. Температурите са между 5° и 10 градуса. Времето не е подходящо за разходки, посочиха от ПСС и допълниха, че не са регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Дъжд ще превалява главно в масивите от източната половина от страната, а в местата над 2000 метра надморска височина - и сняг.

На много места ще има валежи от дъжд и сняг в планините. Снимка: Pixabay

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