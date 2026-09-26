Слънце в по-голямата част от страната в неделя

В неделя над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но в източните и планинските райони облаците ще се задържат по-дълго. Там на отделни места ще превали, като повече дъжд се очаква в крайните югоизточни райони, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта валежите ще отслабнат и спрат, а минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието – до 17°. Утре максималните ще достигнат 18°–23°, в София – около 19°. Ще духа североизточен вятър, временно силен на изток и на места в крайните южни райони.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи на места, по-значителни по южното крайбрежие. Температурата на въздуха и морската вода ще бъде между 21° и 23°, а вълнението – 3–4 бала, пише БТА.

В планините ще преобладава облачно време. На 1200 метра температурата ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 4°. В началото на новата седмица съществена промяна на температурите не се очаква; дъжд ще има само на отделни места, главно в източната половина на страната и в планините.