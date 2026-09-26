МВнР призова българите да отложат пътуванията до Източното крайбрежие на САЩ

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Българските граждани да се въздържат от пътувания по Източното крайбрежие на САЩ, освен при крайна необходимост, препоръчва Министерството на външните работи заради очаквана мощна буря.

Според прогнозите тя ще засегне райони от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Очакват се проливни валежи, наводнения, силен вятър и опасни морски течения. Най-тежка се очаква да бъде обстановката около Ню Йорк. Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси са обявили извънредно положение в районите с най-висок риск.

Възможни са прекъсвания на електрозахранването и затруднения в транспорта, включително на летищата в района на Ню Йорк и по железопътните линии. Българите, на които предстои пътуване, следва да проверят актуалната информация от своя превозвач.

При нужда от съдействие Генералното консулство на България в Ню Йорк отговаря на +1 212 935 4646, а дежурният телефон за спешни случаи извън работно време е +1 202 387 0174. Денонощните телефони на Ситуационния център на МВнР са +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616.