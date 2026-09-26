Движението по пътя София - Варна край Сопот е възстановено

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по първокласния път София - Варна в района на ловешкото село Сопот е възстановено след тежката катастрофа, при която загинаха четирима души, съобщи АПИ.

По-рано участъкът беше затворен заради огледа на мястото на инцидента, а автомобилите се пренасочваха по обходен маршрут през Микре и Угърчин.

Катастрофата стана тази сутрин, когато два автомобила се удариха челно. Първоначално беше съобщено за трима загинали и двама ранени, но по-късно един от пострадалите почина в болница и жертвите станаха четири.

Причините за тежкия сблъсък продължават да се изясняват.