ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 27 септември

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23630925 www.24chasa.bg

Облачно и ветровито време ни очаква на 27 септември

1348
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ще има вятър и облаци, на места ще превали СНИМКА: Pixabay

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от североизток, в източните и на места в крайните южни райони – временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд, повече като количество в крайния южен участък от крайбрежието. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщава БТА. 

В планините ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите от западната половина от страната, а в Странджа на повече места и повече като количество. Ще духа умерен, в Източната Стара планина, Източните Родопи и Странджа и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

Ще има вятър и облаци, на места ще превали СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино