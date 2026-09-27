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Православен календар за 27 септември

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+ 1 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. мчк Калистрат и дружината му. Св. апостоли от 70-те Марк и Аристарх

Калистрат бил възпитан в Христовата вяра. Служел като войник при Персентин - свиреп гонител на християните. Веднъж той заповядал на Калистрат да принесе жертва на езическите идоли. Воинът не се подчинил, макар да знаел какво го очаква. И най-ужасните мъчения не могли да склонят ревностния християнин да се откаже от своя Бог. Така завършил мъченическия си живот: пребит в тъмницата заедно с още 49 воини - негови последователи.

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