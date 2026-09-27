Внимавайте в планините - днес ще е облачно, на места с дъжд и силен вятър

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Значителна облачност над източните райони, на места, главно в Югоизточна България, ще превалява дъжд - за това съобщават от института по метеорология и хидрология.

Над западните и централните части облачността ще намалее и ще има слънчеви часове. Следобед обаче и там тя ще се увеличи, като предимно в планините ще превали.

Ще духа до умерен североизточен вятър, който в източните райони временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 19.

В планините ще бъде предимно облачно. По Черноморието ще преобладава облачно време с валежи на места, по-значителни на юг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Вълнението ще бъде 3-4 бала.