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18 км опашка от тирове се образува на магистрала "Марица" към Капитан Андреево

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Около 18 километра е опашката от тежкотоварни автомобили, образувала се по автомагистрала „Марица" между Свиленград и граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево", съобщиха от ръководството на пункта.

Причината за натрупването е засиленият търговски обмен през последните дни, уточнява БТА.

През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила. Това е пълният капацитет на българския граничен пункт за едно денонощие, посочват от ръководството.

Патрули на пътна полиция регулират трафика в района на колоната, за да не се допускат катастрофи.

ГКПП Капитан Андреево

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