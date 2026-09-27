ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ново напрежение: Иран обяви, че е заловил американ...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23633041 www.24chasa.bg

АПИ: Внимавайте в тунел "Железница", има повредена кола

1852
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тунел "Железница" Снимка: СНИМКА: МРРБ

Временно движението в тунел "Железница" на АМ "Струма", при км 101, в посока София се осъществява в изпреварващата лента. Причината е аварирал лек автомобил, съобщиха от АПИ.

Водачите да се движат с повишено внимание съгласно създадената организация и ограничението на скоростта - 60 km/ч, предупреждават от пътната агенция.

Катастрофа затруднява трафика и по път I-3 Пейчиново – Масларево при км 6 в област Русе. Там временно движението се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Трафикът се регулира от пътна полиция.

Тунел "Железница"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино