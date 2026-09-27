АПИ: Внимавайте в тунел "Железница", има повредена кола

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Временно движението в тунел "Железница" на АМ "Струма", при км 101, в посока София се осъществява в изпреварващата лента. Причината е аварирал лек автомобил, съобщиха от АПИ.

Водачите да се движат с повишено внимание съгласно създадената организация и ограничението на скоростта - 60 km/ч, предупреждават от пътната агенция.

Катастрофа затруднява трафика и по път I-3 Пейчиново – Масларево при км 6 в област Русе. Там временно движението се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Трафикът се регулира от пътна полиция.