Възстановено е движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" при км 101, в посока София. Това информират от Агенция "Пътна инфраструктура".
По-рано трафикът в тунела бе насочен само в изпреварващата лента заради аварирала кола.
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Възстановено е движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" при км 101, в посока София. Това информират от Агенция "Пътна инфраструктура".
По-рано трафикът в тунела бе насочен само в изпреварващата лента заради аварирала кола.
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