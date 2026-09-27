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Възстановено е движението в тунел "Железница"

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Тунел "Железница"

Възстановено е движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" при км 101, в посока София. Това информират от Агенция "Пътна инфраструктура". 

По-рано трафикът в тунела бе насочен само в изпреварващата лента заради аварирала кола. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тунел "Железница"

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