Салата панцанела с праскови

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КОЙ ГОТВИ

“Рецептата е вариация на класическата италианска хлебна салата. Традиционно включва кубчета стар хляб, добре узрели домати, лук, оцет, зехтин”, ни пише Румяна Любомирова.

ПРОДУКТИ

3 с.л. зехтин, 3 с.л. лимонов сок или ябълков оцет, 1/2 ч.л. горчица, 1/2 червен лук и 1/2 червена чушка, варена царевица от кочан или консерва, зрели домати или чери доматчета, праскови на филийки, чаша сух хляб на кубчета (намазани със зехтин и запечени до загар), сол и черен пипер, чаша нарязан пресен босилек, синьо сирене или моцарела по желание, шепа запечен нахут (леблебия)

За млечен дип:

1-2 с.л заквасена сметана, горчица, пера лук, сол, бял пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Смесваме на дъното на голяма купа зехтина, лимоновия сок или оцета, горчицата, 1/2 ч.л. сол и черен пипер от няколко оборота с мелничката.

Прибавяме лука, царевицата, доматите, прасковите, половината босилек. Нежно разбъркваме, за да се смесят доматените сокове с прасковените и дресингът да проникне навсякъде. Хлябът идва последен.

Гарнираме с босилек, млечен дип на купчинки и настъргано синьо сирене или късчета моцарела. Оставяме салатата в покой за 10 минути. Поднасяме я с купичка пикантен нахут.