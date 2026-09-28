На 28 септември рожден ден имат

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Людмила Петкова, заместник-министър на финансите, бивш служебен вицепремиер и министър на финансите

Сотир Цацаров, бивш главен прокурор на България и бивш председател на антикорупционната комисия (КПКОНПИ)

Бойко Рашков, депутат, бивш служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи, бивш председател на Националното бюро за контрол на СРС

Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Сдружение "Национален борд по туризъм"

Петър Волгин, журналист, евродепутат

Димитър Цанчев, дипломат, бивш ръководител на Делегацията на ЕС в Израел

Стефан Командарев, режисьор

Проф. д-р Алберт Бенбасат, литературен историк, критик, публицист

Йорданка Донкова, олимпийска шампионка в бягане на 100 м с препятствия

Ангел Найденов, бивш министър на отбраната

Проф. д-р Божидар Кунчев, литературовед

Георги Григоров, депутат

Максим Генчев, актьор и режисьор

Проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова, преподавател в Нов български университет, бивш депутат