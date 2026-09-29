Овчарска гозба с чушки и сирене

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КОЙ ГОТВИ

“Автентична млечна гозба по идея на моя позната кулинарка”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

10 печени червени чушки

150 г зряло сирене

500 мл прясно мляко

5 скилидки чесън

30 г масло

3 с.л. олио

сол

млян черен пипер

мащерка

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Загряваме двата вида мазнина и в тях запържваме обелените и нарязани на едро чушки.

Слагаме брашното и запържваме и него. Веднага след това добавяме натрошеното сирене и нарязания чесън. При непрекъснато бъркане изсипваме и млякото.

Оставяме гозбата да закъкри. Добавяме сол, ако е необходимо. Подправяме я с черния пипер и мащерката. Поднасяме я с топъл хляб.