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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23638460 www.24chasa.bg

Овчарска гозба с чушки и сирене

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Автентична млечна гозба по идея на моя позната кулинарка”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ 

10 печени червени чушки

150 г зряло сирене

500 мл прясно мляко

5 скилидки чесън

30 г масло

3 с.л. олио

сол

млян черен пипер

мащерка

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Загряваме двата вида мазнина и в тях запържваме обелените и нарязани на едро чушки.

Слагаме брашното и запържваме и него. Веднага след това добавяме натрошеното сирене и нарязания чесън. При непрекъснато бъркане изсипваме и млякото.

Оставяме гозбата да закъкри. Добавяме сол, ако е необходимо. Подправяме я с черния пипер и мащерката. Поднасяме я с топъл хляб. 

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