Овчарска гозба с чушки и сирене

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КОЙ ГОТВИ
“Автентична млечна гозба по идея на моя позната кулинарка”, ни пише Маргарита Димитрова.
ПРОДУКТИ
10 печени червени чушки
150 г зряло сирене
500 мл прясно мляко
5 скилидки чесън
30 г масло
3 с.л. олио
сол
млян черен пипер
мащерка
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Загряваме двата вида мазнина и в тях запържваме обелените и нарязани на едро чушки.
Слагаме брашното и запържваме и него. Веднага след това добавяме натрошеното сирене и нарязания чесън. При непрекъснато бъркане изсипваме и млякото.
Оставяме гозбата да закъкри. Добавяме сол, ако е необходимо. Подправяме я с черния пипер и мащерката. Поднасяме я с топъл хляб.