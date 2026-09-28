ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От една награда към една по-голяма мисия:„Добролет...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23639191 www.24chasa.bg

В сряда временно ще ограничават движението по пътя при Айтос за ремонт на тол рамка

672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тол система СНИМКА: “24 ЧАСА”

На 30 септември от 10 ч. временно ще се промени организацията на движение при 473-ти км на първокласния път София – Бургас, в района на Айтос, за ремонт на тол рамка. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

По време на ремонта ще е стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. При необходимост трафикът ще се регулира от „Пътна полиция" и служители на Областното пътно управление – Бургас.

АПИ апелира водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Тол система СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино