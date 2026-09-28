В сряда временно ще ограничават движението по пътя при Айтос за ремонт на тол рамка

На 30 септември от 10 ч. временно ще се промени организацията на движение при 473-ти км на първокласния път София – Бургас, в района на Айтос, за ремонт на тол рамка. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

По време на ремонта ще е стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. При необходимост трафикът ще се регулира от „Пътна полиция" и служители на Областното пътно управление – Бургас.

АПИ апелира водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.