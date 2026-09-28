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Катастрофа край село Равна гора затруднява движението по пътя Кранево - Оброчище

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Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път I-9 Кранево - Оброчище в района на с. Равна гора заради катастрофа. 

Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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