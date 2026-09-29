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3 млрд. евро за 70 вида социални помощи и услуги, ...

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На 29 септември рожден ден имат

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Атанас Зафиров, бивш заместник министър-председател, бивш председател на БСП

Еделина Кънева, директор на Музикалния театър

Асен Минчев, легендарен радиожурналист и автор на “24 часа”

Проф. д-р Любомир Спасов, кардиохирург, бивш декан на Медицинския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, бивш директор на Университетска болница “Лозенец”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Здравка Калайджиева, адвокат, основател на НПО “Български адвокати за правата на човека”, бивш съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Искра Михайлова, депутат

Адалберт Зафиров, футболен треньор

Д-р Георги Гайдурков, лекар нутриционист

Иван Мановски, ръководител на автосервиз “Еспас ауто”, гр. Благоевград

Матей Шопкин, поет

Светлана Бонин, актриса

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