Облачно ще е на 29 септември, на места ще вали дъжд

Днес и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°.

През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи до духа умерен, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.