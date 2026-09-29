Проф. Героги Рачев: Скоро ще се появят първите слани

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"Задава се интересно време. Преминаваме към есенно-зимния режим - това е огромен антициклон, ние ще останем в неговата периферия. В източната част въздуха е студен, затова всички по морето се оплакват от времето", заяви в "Тази сутрин" по bTV климатологът Реорги Рачев.

"В Югоизточна България ще се зараждат малки циклони като част от по-големия. В Западна България вече почват големите мъгли, в района на Пловдив превалява", обясни той.

И допълни: "Септември си отива с около градус и половина по-сух. Вече ще е хладно сутрин, не е чудно скоро да се появят първите слани".

"В Пловдив няма да има страшно захлаждане, това е нормално октомврийско време. Но температурите сутрин ще бъдат ниски", каза още проф. Рачев.

По думите му засега не се очакват "никакви валежи от стопански характер, но язовирите ни са пълни".