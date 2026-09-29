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Проф. Героги Рачев: Скоро ще се появят първите слани

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Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

"Задава се интересно време. Преминаваме към есенно-зимния режим - това е огромен антициклон, ние ще останем в неговата периферия. В източната част въздуха е студен, затова всички по морето се оплакват от времето", заяви в "Тази сутрин" по bTV климатологът Реорги Рачев.

"В Югоизточна България ще се зараждат малки циклони като част от по-големия. В Западна България вече почват големите мъгли, в района на Пловдив превалява", обясни той.

И допълни: "Септември си отива с около градус и половина по-сух. Вече ще е хладно сутрин, не е чудно скоро да се появят първите слани".

"В Пловдив няма да има страшно захлаждане, това е нормално октомврийско време. Но температурите сутрин ще бъдат ниски", каза още проф. Рачев.

По думите му засега не се очакват "никакви валежи от стопански характер, но язовирите ни са пълни".

Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

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