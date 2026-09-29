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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23640944 www.24chasa.bg

Натоварен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово"

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

На граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция, трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. 

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове. 

Преминаването на граничните преходи с Румъния се осъществява нормално. 

Заради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово - Бекет“ и „Свищов - Зимнич“ временно не работят, напомнят от „Гранична полиция“.  

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, допълват от ГД „Гранична полиция“, съобщава БТА. 

ГКПП Капитан Андреево

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