Катастрофа на пътя Юндола – Черна Места, движението е двупосочно в една лента

Временно движението при км 63 по път II-84 Юндола – Черна Места се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа.
Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция". Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
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Временно движението при км 63 по път II-84 Юндола – Черна Места се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа.
Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция". Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
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