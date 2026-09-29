Катастрофа на пътя Юндола – Черна Места, движението е двупосочно в една лента

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Временно движението при км 63 по път II-84 Юндола – Черна Места се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа.

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция". Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.