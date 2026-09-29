Временно движението при км 51 по пътя Бяла – Русе е двупосочно в една лента

Временно движението при км 51 по път I-5 Бяла – Русе, непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла, се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил, къобщават от АПИ. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция". Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.