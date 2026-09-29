ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина прочутият италиански фотограф Умберто Пици

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23643674 www.24chasa.bg

Временно движението при км 51 по пътя Бяла – Русе е двупосочно в една лента

1420
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Временно движението при км 51 по път I-5 Бяла – Русе, непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла, се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил, къобщават от АПИ. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция". Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как държавата помага на родители да съчетаят работата и грижата за децата (Подкаст)