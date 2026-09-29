До 26 октомври се подават оферти за укрепване на участъка от пътя от Смолян до Пампорово

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) за укрепване на участъка от третокласния път III-8641 Смолян – Пампорово, в района на Райкови ливади. Прогнозната ѝ стойност е 9 060 000 евро без ДДС и средствата ще са бюджета на АПИ. Срокът за подаване на офертите е до 26 октомври т. г.

Третокласният път е основна пътна артерия за курортния комплекс Пампорово. Отсечката е затворена за движение поради активирало се на 1 май т. г. свлачище. Мащабният свлачищен процес разруши около 80 м от републиканския път и компрометира пътната конструкция в участък с дължина около 100 м. Агенция „Пътна инфраструктура" предприе незабавни действия за осигурявате безопасността на гражданите като трафикът по трасето беше ограничен, а геолози и проектанти започнаха работа по набелязване на мерки за укрепване на трасето.

За обектна има изготвен идеен проект с три проектни решения, като за трайно възстановяване на засегнатия пътен участък Технико-икономическия съвет при ОПУ-Смолян е избрал вариантно решение за изграждане на мостово съоръжение. Предвидено е мостът да бъде с дължина 108 м, с напречен габарит 12 м, включващ пътно платно с 2 пътни ленти с широчина 4 м и два тротоарни блока по 2 м. Стълбовете и устоите на съоръжението ще бъдат с дълбоко пилотно фундиране.

Прогнозният срок за реализиране на строително-монтажните дейности /СМР/ е 550 календарни дни, съобщават от пресцентъра на АПИ.

Изготвянето на техническия проект ще се извърши в три междинни етапа. Срокът за първия етап е 30 календарни дни от датата на предоставяне на гаранция от изпълнителя. Срокът за разработване и представяне на проектната документация от втория проектен етап е не по-късно от 150-ия календарен ден от срока за изпълнение на СМР. Срокът за разработване и представяне на проектната документация на третия проектен етап е не по-късно от 200 календарни дни от срока за изпълнение на СМР.