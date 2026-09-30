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КОЙ ГОТВИ
“Изпращам една бърза рецепта за омлет с домати и сирена, която често спасява вечерята на работещите хора. С доматите става сочен, а от сирената - топящ се в устата”, ни пише Пепа Стоева.
ПРОДУКТИ
За 2 порции:
1 средно голям домат
малка глава лук
3 яйца
100 г бяло саламурено сирене
80 г топено сирене
200 г кашкавал
сол, черен пипер и магданоз
2 с.л. масло
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Намазваме дъното на тиган с масло. Поръсваме със ситно нарязания лук. Нарязваме доматите на шайби и ги поставяме в тигана.
Затваряме с капак и запържваме/задушаваме за 3-4 минути на средна степен на котлона. Обръщаме доматите от другата страна, отстраняваме ципите, посоляваме и затваряме тигана с капака, за да се задушат за още 2-3 минути.
Настъргваме сирената на едро ренде. Разбиваме яйцата с малко сол и черен пипер. Изсипваме ги върху доматите, а върху тях се разпределят трите вида сирене.
Затваряме тигана отново с капак и оставяме за 4-5 минути, докато стегнат. Още топли ги поръсваме със ситно нарязан магданоз и разпределяме в 2 чинии.