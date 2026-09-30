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КОЙ ГОТВИ

“Изпращам една бърза рецепта за омлет с домати и сирена, която често спасява вечерята на работещите хора. С доматите става сочен, а от сирената - топящ се в устата”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

1 средно голям домат

малка глава лук

3 яйца

100 г бяло саламурено сирене

80 г топено сирене

200 г кашкавал

сол, черен пипер и магданоз

2 с.л. масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Намазваме дъното на тиган с масло. Поръсваме със ситно нарязания лук. Нарязваме доматите на шайби и ги поставяме в тигана.

Затваряме с капак и запържваме/задушаваме за 3-4 минути на средна степен на котлона. Обръщаме доматите от другата страна, отстраняваме ципите, посоляваме и затваряме тигана с капака, за да се задушат за още 2-3 минути.

Настъргваме сирената на едро ренде. Разбиваме яйцата с малко сол и черен пипер. Изсипваме ги върху доматите, а върху тях се разпределят трите вида сирене.

Затваряме тигана отново с капак и оставяме за 4-5 минути, докато стегнат. Още топли ги поръсваме със ситно нарязан магданоз и разпределяме в 2 чинии.