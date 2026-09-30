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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23645215 www.24chasa.bg

Омлет с домати и сирена

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Изпращам една бърза рецепта за омлет с домати и сирена, която често спасява вечерята на работещите хора. С доматите става сочен, а от сирената - топящ се в устата”, ни пише Пепа Стоева. 

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

1 средно голям домат 

малка глава лук 

3 яйца 

100 г бяло саламурено сирене 

80 г топено сирене 

200 г кашкавал 

сол, черен пипер и магданоз 

2 с.л. масло 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:  

Намазваме дъното на тиган с масло.  Поръсваме със ситно нарязания лук.  Нарязваме доматите на шайби и ги поставяме в тигана. 

Затваряме с капак и запържваме/задушаваме за 3-4 минути на средна степен на котлона.  Обръщаме доматите от другата страна, отстраняваме ципите, посоляваме и затваряме тигана с капака, за да се задушат за още 2-3 минути.

Настъргваме сирената на едро ренде. Разбиваме яйцата с малко сол и  черен пипер.    Изсипваме ги върху доматите, а върху тях се разпределят трите вида сирене. 

Затваряме тигана отново с капак и оставяме за 4-5 минути, докато стегнат.  Още топли ги поръсваме със ситно нарязан магданоз и разпределяме в 2 чинии. 

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