27 градуса от юг след 10.10., циганското лято до Димитровден

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С дъждове над нормите обаче започва октомври, повечето му дни - с облаци

С валежи идва тази година октомври. През първата и втората десетдневка се очакват сумарни количества от 40 до 70 л/кв.м, което е с 10 - 15 л/кв.м повече от климатичните норми.

В първите дни валежите ще са слаби, в източните райони на страната, но като цяло октомврийските дъждове ще са значителни в западните и в южните.

След необичайното захлаждане в края на септември обаче месецът на златната есен ще е топъл. Очакваните средни дневни температури са от 18 до 23 градуса -

с 1-2 градуса над нормите

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

От 4 до 7 октомври мъглите и ниските облаци ще са често явление, но температурите ще достигат 18-23°. От 8 до 10 октомври се чакат дъждове, по-съществени на запад и изток. През деня ще е от 15 до 20 градуса.

В началото на втората десетдневка - от 11-и до 13-и, засилени ветрове от юг ще повишат температурите от 23 до 27 градуса. Чувствително затопляне се очаква северно от планините.

Според народната метеорология южен вятър през октомври предвещава скорошен сняг,

обясни Петър Янков (виж още в карето как старите българи са гадали за времето).

От 14 до 18 октомври следват значителни валежи и захлаждане. На 19-и и 20-и на запад ще прегърмява, по Черноморието ще се стелят ниски облаци.

Подобна ще е метеорологичната обстановка и през първите дни от третата десетдневка. Температурите ще достигат от 18 до 23 градуса.

От 26 октомври - Димитровден, със слънце започва циганското лято. Топло - до 26°, слънчево, но и ветровите ще остане до 29-и. Последните два дни от месеца носят интензивни валежи - 30 до 40 л/кв.м в западните райони. Но няма да застудява.

Най-топло у нас през октомври е било в Горна Оряховица - 39°. В Плевен през 1984 г. са измерени 38,5°, в Пловдив през 1994 г. - 37°, а в София през 1993 г. - 33,6.

През този месец зачестява влиянието на средиземноморските циклони и валежите обхващат по-голяма територия. А честите нахлувания на сравнително студени континентални въздушни маси от североизток създават условия за образуване на

първите есенни слани

на места в Добруджа и Лудогорието, обикновено около 20 октомври.

През 1988 г. е валял и обилен сняг с натрупвания до 30 см в нископланинските райони. Последният октомврийски сняг в София е от 1997 г. - 20 см, но бързо се топи.

Най-студено е било в Трън и Велинград - минус 10°. Рекордът за октомври в столицата е от 1920 г. - минус 6,4°.

Грее ли слънце на Петковден, зимата ще е люта

Ако на Петковден - 14 октомври, времето е добро, на Димитровден ще е лошо. Грее ли слънце на този ден, зимата ще е лоша.

Каквото пък е времето на Димитровден (26 октомври), такова ще е по Коледа. Ако вали, ще вали и на Гергьовден, вярва народът.

Динамична геомагнитна активност

Месецът ще започне със слаба геомагнитна активност, от 4 до 14 октомври тя ще се повиши. Между 4-и и 7-и има условия за слаба буря. Земното магнитно поле ще се успокои от 15 октомври.

Условия за нови геомагнитни бури има от 22 до 24 октомври, но се очаква на Балканите да са слаби. Ново временно повишаване на интензитета на геомагнитната активност е вероятно в края на месеца.