Жълт код за силен вятър е обявен за шест области в страната

Жълт код за силен вятър е обявен за шест области в източната и югоизточната част на страната. Засегнатите области са Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, съобщават от Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

От НИМХ предупреждават хората да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито, посочват от института.

Според прогнозата за времето по южното Черноморие ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 20°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщава БТА.