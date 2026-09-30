Утре ще вали дъжд в Югоизточна България, а на запад ще е слънчево

През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи, съобщи БТА по информация на НИХМ. На много места ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°. Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите и открити части и силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. В Югоизточна България ще има валежи, значителни по количество в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито с умерен и силен север-североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат от 3°-4° в отделни котловини в Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слана, до 14°-15° по морския бряг. Максималните ще са между 17° и 22°. В събота в Западна България ще има повече слънчеви часове, на изток ще остане със значителна облачност, ветровито в югоизточните райони, където все още е възможно да има валежи. Температурите – без особена промяна.