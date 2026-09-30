Променят движението на АМ „Тракия“ край Чирпан на 1 октомври

Утре - 1 октомври, от 10:30 ч. ще се сменят камери при 172-и км на АМ „Тракия", в района на Чирпан, в област Стара Загора. При изпълнение на дейностите в платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час, а автомобилите ще се пренасочват в свободната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.