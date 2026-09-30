Променят движението по Северната скоростна тангента за два часа на 1 октомври

На 1 октомври вечерта на два етапа ще се ограничава движението в участък от Северната скоростна тангента между пътен възел „Чепинско шосе" и пътен възел „Ботевградско шосе". Временната промяна е за извършване на инспекция по пътна безопасност.

От 21 ч. до 22 ч. ще бъде ограничено движението от пътен възел „Ботевградско шосе" до пътен възел „Чепинско шосе" в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по ул. „Челопешко шосе", Северната дъга на Софийския околовръстен път и по ул. „Чепинско шосе" до Северната скоростна тангента.

От 22 ч. до 23 ч. ще бъде ограничено движението между пътен възел „Чепинско шосе" и пътен възел „Ботевградско шосе" в посока Варна. Трафикът ще се пренасочва по ул. „Чепинско шосе" по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.