Пуснаха движението по пътя Садовец - Крушовица, което бе спряно заради пожар

Временно бе ограничено движението по път III-305 Садовец - Крушовица в област Плевен заради пожар. То вече е възстановено, съобщават от пресцентъра на АПИ.
Обходният маршрут беше през Дерманци - Тодоричане - Луковит.
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Временно бе ограничено движението по път III-305 Садовец - Крушовица в област Плевен заради пожар. То вече е възстановено, съобщават от пресцентъра на АПИ.
Обходният маршрут беше през Дерманци - Тодоричане - Луковит.
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