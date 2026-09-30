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Пуснаха движението по пътя Садовец - Крушовица, което бе спряно заради пожар

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Път Снимка: Pixabay

Временно бе ограничено движението по път III-305 Садовец - Крушовица в област Плевен заради пожар. То вече е възстановено, съобщават от пресцентъра на АПИ.

Обходният маршрут беше през Дерманци - Тодоричане - Луковит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: Pixabay

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