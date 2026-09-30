Вятър с пориви до 90 км/ч и вълни над 3 метра се очакват край Бургас на 1 окомври

Вятър с пориви до 90 км/и вълни над 3 метра се очакват край Бургас на 1 окомври. НИМХ обяви жълт код за интензивни валежи в крайните югоизточни части на област Бургас. Очаква се количеството на валежите там да достигне до 30 литра на квадратен метър.

За цялото българско Черноморие са в сила и предупреждения за силен вятър и бурно морско вълнение. За морето край областите Добрич и Варна е обявен жълт код за вятър с пориви до 90 километра в час и вълни с височина до 2,5 метра.

В област Бургас е обявен оранжев код. Очаква се вятърът да достига пориви до 90 километра в час, а вълнението да бъде около 5 бала. Това означава, че вълните по крайбрежието могат да надхвърлят 3 метра.

В останалата част от страната облачността утре ще се увеличава от изток. В Югоизточна България ще има валежи, на места значителни, докато в Западна България времето ще бъде предимно слънчево.

Вятърът ще е от север-североизток, умерен, временно силен по източното крайбрежие. Минималните температури ще са между 6° и 11°, а максималните – между 18° и 23°. В София се очаква температурата да достигне около 18°.