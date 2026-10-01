Зеле с наденица на фурна

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КОЙ ГОТВИ

Румен Петров изпраща апетитно ястие с достъпни продукти. “Ако накрая го запечете във фурна за 15-20 минути, ще получите апетитна коричка и по-плътен вкус”, ни пише той.

ПРОДУКТИ

1-2 зелки

1-2 петрохански наденици

1-2 червени чушки

1 к.ч. пасирани домати

1 с.л. червен пипер

олио, ронена чубрица, пресен босилек, черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме зелето на тънки ивици и го намачкваме със сол. Слагаме го в голяма тенджера заедно с почистените от семето и ситно нарязани червени чушки, черния и червения пипер и пасираните домати.

Нарязваме петроханската наденица на колелца и я запържваме в малко олио. В тенджерата наливаме около 300 мл вода.

Добавяме олиото от пърженето на наденицата и слагаме зелето да се вари на котлона на умерена температура.

Разбъркваме периодично, а малко преди готовност прибавяме ронената чубрица и колелцата петроханска наденица. Поднасяме ястието топло, украсено с клонче свеж босилек.