ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23651151 www.24chasa.bg

Зеле с наденица на фурна

1612
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

Румен Петров изпраща апетитно ястие с достъпни продукти. “Ако накрая го запечете във фурна за 15-20 минути, ще получите апетитна коричка и по-плътен вкус”, ни пише той.

ПРОДУКТИ 

1-2 зелки

1-2 петрохански наденици

1-2 червени чушки

1 к.ч. пасирани домати

1 с.л. червен пипер

олио, ронена чубрица, пресен босилек, черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Нарязваме зелето на тънки ивици и го намачкваме със сол. Слагаме го в голяма тенджера заедно с почистените от семето и ситно нарязани червени чушки, черния и червения пипер и пасираните домати.

Нарязваме петроханската наденица на колелца и я запържваме в малко олио. В тенджерата наливаме около 300 мл вода.

Добавяме олиото от пърженето на наденицата и слагаме зелето да се вари на котлона на умерена температура.

Разбъркваме периодично, а малко преди готовност прибавяме ронената чубрица и колелцата петроханска наденица. Поднасяме ястието топло, украсено с клонче свеж босилек.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Гастрогуру

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа