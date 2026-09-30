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Пуснаха движението в Прохода на Републиката след катастрофата с две жертви

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Проходът на Републиката Снимка: АПИ

Възстановено е движението през Прохода на Републиката, което беше спряно след тежка катастрофа с две жертви, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". До момента за леките автомобили беше въведен обходен маршрут през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакваха на мяст, информира БТА.

В катастрофата, която настъпи в 14:00 часа на около километър на излизане от град Гурково в посока Велико Търново между лек и товарен автомобил, загинаха мъж и жена, а след спирането на движението на място се образува колона от тежкотоварни автомобили.

Проходът на Републиката Снимка: АПИ

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