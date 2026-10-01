Облачно време ни очаква на 1 октомври

Днес започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите и открити части и силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.