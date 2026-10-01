ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23653554 www.24chasa.bg

Православен календар за 1 октомври, вижте кои празнуват имен ден

3336
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Православен календар

Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел (Тип. с. 93)

Днешният църковен празник възникнал през X в. след явяването на св. Богородица в църквата във Влахерна във време, когато Константинопол бил заплашен от варварско нашествие. Събралите се за нощно бдение видели Божията майка, съпроводена от св. Йоан Кръстител и св. Йоан Богослов, да се моли в центъра на храма, с лице, обляно в сълзи, и да разстила покривалото (покрова) си над тях. Така опасността ги отминала и те били спасени.

Празнуват: Анани, Ананий, Анко

Православен календар

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа