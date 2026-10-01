Тестват системата BG-Alert

На 1 октомври 2026 г. от 11:00 ч. на територията на София ще бъде проведен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Той има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение и оповестяване. Ще бъдат задействани и сирените. Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство.

Столичната община е създала необходимата организация за провеждането на теста. Районните администрации, детските градини, училищата и останалите институции на територията на София са уведомени и ще предприемат необходимите мерки за спокойното му протичане.