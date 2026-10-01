Вместо да прикрие следите от времето, българското студио Simple Architecture премахва всички слоеве от интериора и превръща оригиналната бетонна конструкция в основен елемент на жилището

Raw Apartment се намира в западната част на Нови Загреб, в непосредствена близост до река Сава. Сградата датира от 60-те години на миналия век и е част от емблематичен експериментален жилищен проект, базиран на сглобяеми жилищни единици. Разработен като тестова площадка за нови строителни методи, проектът използва системата JU61 – сглобяема стоманобетонна конструкция, в която стените функционират едновременно като преградни и носещи елементи. Сградата е облицована със стоманени панели, което подсилва индустриалния й характер. Именно тази характеристика става отправна точка за интериора. Основната идея на проекта е необичайно проста: да бъдат премахнати всички добавени през годините материални слоеве от стените, подовете и таваните.

След премахването им бетонната конструкция остава напълно видима. Отворите са оставени необработени, а различните следи и несъвършенства на материала не са прикрити. По този начин реновацията не добавя нов образ към съществуващата архитектура, а се връща назад към нейната първоначална материалност.

Апартаментът включва дневна с трапезария, кухня, баня и една спалня. Една от най-съществените промени е обединяването на две отделни помещения в обща дневна и трапезария. Промяната обаче не е само интериорна. Заради конструктивните особености на сградата са необходими нови стоманени колони и греди, които да поемат натоварването след премахването на съществуващата преграда. Така новото и старото съществуват едновременно: оригиналният бетон запазва следите от времето, а добавената стомана ясно показва намесата на съвременната архитектура.

Материалната палитра е пряко свързана с историята на сградата. Стените, таваните и подовете остават в необработен бетон, а мебелите са изработени предимно от стомана и алуминий. Изборът на метал препраща към стоманената фасада на сградата и продължава нейния индустриален език във вътрешността.

Проектът показва различен подход към реновацията на архитектурата от социалистическия модернизъм. Дизайнът на апартамента е изграден не чрез декорация и наслагване, а чрез редукция и оголване на апартамента до неговото сурово и оригинално състояние.