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За кратко затварят Северната тангента в София

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снимка: Архов

Северната скоростна тангента в София ще бъде временно затворена тази вечер заради специализирано обследване на пътната конструкция.

На 1 октомври 2026 г. (четвъртък) от 20:30 до 23:00 ч. движението по трасето ще бъде временно ограничено за извършване на обследването по искане на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП), съобщиха оттам. 

В него ще участват три независими лаборатории, които ще извършат пробовземане и анализ на асфалтовата настилка, както и на по-дълбоките пластове на пътната конструкция. Целта е да бъдат получени обективни данни за реалното й състояние, използваните материали и качеството на изпълнение.

Окончателните резултати ще бъдат представени след приключването на лабораторните изследвания.

снимка: Архов

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