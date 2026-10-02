Хладно за сезона с мъгли, слани и малко слънце

По-топло ще е през следващата седмица

Хладно ще е времето през почивните дни. Ще има мъгли и слани. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 10 до 15 градуса, по високите западни полета и в Централната Дунавска равнина до 8, а по Черноморието до 13-17°. Сутринта се очакват и ниски облаци с ръмежи по Черноморието и слани и сутрешни мъгли по високите западни полета. През деня над западните и централните райони ще се заоблачава, на изток облачността ще бъде значителна. Максималните температури ще са от 19 до 24°, по Черноморието до 22. За София минималната температура ще е 7, а максималната - 19-20°.

В събота минималните температури ще са от 6 до 11°, по високите западни полета и в Централна Дунавска равнина - от 4 до 8, а по Черноморието до 13°. Сутринта се очаква намалена видимост. По-късно от север

ще се спускат влажни въздушни маси

Следобед над северните райони временно облаците ще се увеличат. През нощта срещу неделя ще е ясно. Максималните температури ще са от 19 до 24°. За София минималната температура ще е 6, а максималната - 19-20°.

Над планините ще има разкъсана облачност. Максималните температури над 2500 м ще са от 2 до 5, а на 1500 м - от 9 до 12°.

В неделя минималните температури ще са от 5 до 10, по Черноморието д 11-13 градуса.

Утрото ще е слънчево

с условия за слани по високите западни полета и краткотрайни мъгли в Тракия. През деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса, по Черноморието - 20-22. За София минималната температура ще е 6, а максималната - 19-20°. Над планините ще е слънчево и ветровито. Вятърът над 2500 м ще е от североизток с пулсове до 25 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 4 до 7, а на 1500 м - от 12 до 15°.

В понеделник често явление отново ще са мъглите в поречията и сланите в западните полета. Следобед от запад на изток ще премине облачна вълна с увеличение на облачността. Ще се затопли слабо. Във вторник се очакват намалена видимост и значителна облачност през деня с дневни температури от 21 до 26°.