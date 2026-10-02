На 2 октомври рожден ден имат

Акад. проф. д-р Владимир Овчаров, анатом
Д-р Венцислав Тимушев, началник на Отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ “Сердикамед”
Радка Жекова, художничка
Христо Николов, баскетболист
Кали, поп и фолк певица
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Акад. проф. д-р Владимир Овчаров, анатом
Д-р Венцислав Тимушев, началник на Отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ “Сердикамед”
Радка Жекова, художничка
Христо Николов, баскетболист
Кали, поп и фолк певица
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