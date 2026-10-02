Омлет в арабски питки

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КОЙ ГОТВИ
“Това е един от многото варианти на различни вкуснотии, които могат да се приготвят с арабски питки”, ни пише Виолета Василева.
ПРОДУКТИ
3а 1 порция:
2 арабски питки
2 яйца
1 средно голяма червена пиперка
1 средно голяма зелена пиперка
5-6 тънки слайса кашкавал
5-6 слайса колбас/салам
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Нарязваме пиперките на тънки малки парчета, колбаса също. Заедно ги запържваме в малко олио в подходящ тиган, който трябва да е с диаметър, подходящ за големината на питките и с незалепващо покритие.
Разпределяме запържения зеленчук и колбаса равномерно по дъното на тигана. Изсипваме внимателно разбитите яйца върху тях. Отгоре слагаме няколко парчета кашкавал и готвим, като по желание слагаме капак.
Поставяме омлета върху една арабска питка, когато яйцата са вече сготвени. С помощта на капака обръщаме омлета с питката надолу. Отново слагаме парчета кашкавал и затваряме с друга питка.
Обръщаме след минута омлета още веднъж, за да се запече горната питка.