Омлет в арабски питки

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КОЙ ГОТВИ

“Това е един от многото варианти на различни вкуснотии, които могат да се приготвят с арабски питки”, ни пише Виолета Василева.

ПРОДУКТИ

3а 1 порция:

2 арабски питки

2 яйца

1 средно голяма червена пиперка

1 средно голяма зелена пиперка

5-6 тънки слайса кашкавал

5-6 слайса колбас/салам

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме пиперките на тънки малки парчета, колбаса също. Заедно ги запържваме в малко олио в подходящ тиган, който трябва да е с диаметър, подходящ за големината на питките и с незалепващо покритие.

Разпределяме запържения зеленчук и колбаса равномерно по дъното на тигана. Изсипваме внимателно разбитите яйца върху тях. Отгоре слагаме няколко парчета кашкавал и готвим, като по желание слагаме капак.

Поставяме омлета върху една арабска питка, когато яйцата са вече сготвени. С помощта на капака обръщаме омлета с питката надолу. Отново слагаме парчета кашкавал и затваряме с друга питка.

Обръщаме след минута омлета още веднъж, за да се запече горната питка.