ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Историческо завръщане: България посреща останките ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23660663 www.24chasa.bg

Проф. Георги Рачев: Хубаво сухо време поне до средата на октомври

860
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Октомври ще е малко по-топъл от нормата и по всяка вероятност и малко по-сух. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" по Би Ти Ви.

Спореде него валежите ще са по-малко от нормата на Балканския полуостров - около 40-60 литра на кв. м.  У нас и в Гърция и Сърбия за 15 дни напред валежите ще са символични според прогнозите на европейския климатичен модел. 

Следващите дни дамите ще са стресирани - няма да знаят как да се облекат, смята климатологът заради студените утрини и температури до 23 градуси по обед.

Валежите ги няма, но към 10-12 октомври, когато очакваме някакъв циклон, ще видим дали ще дойде, може да има промяна в тази картина, посочи още проф. Рачев.

В Пловдив от 6-7 до 22-23 градуса ще е другата седмица.

В Бургас и Варна амплитудата между минимални и максимални температури ще е по-малка, отколкото в София и Пловдив заради влиянието на морето. Хубаво октомврийско време, сухо - поне до средата на месеца, е прогнозата на проф. Рачев.

Проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа