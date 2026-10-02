Проф. Георги Рачев: Хубаво сухо време поне до средата на октомври

Октомври ще е малко по-топъл от нормата и по всяка вероятност и малко по-сух. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" по Би Ти Ви.

Спореде него валежите ще са по-малко от нормата на Балканския полуостров - около 40-60 литра на кв. м. У нас и в Гърция и Сърбия за 15 дни напред валежите ще са символични според прогнозите на европейския климатичен модел.

Следващите дни дамите ще са стресирани - няма да знаят как да се облекат, смята климатологът заради студените утрини и температури до 23 градуси по обед.

Валежите ги няма, но към 10-12 октомври, когато очакваме някакъв циклон, ще видим дали ще дойде, може да има промяна в тази картина, посочи още проф. Рачев.

В Пловдив от 6-7 до 22-23 градуса ще е другата седмица.

В Бургас и Варна амплитудата между минимални и максимални температури ще е по-малка, отколкото в София и Пловдив заради влиянието на морето. Хубаво октомврийско време, сухо - поне до средата на месеца, е прогнозата на проф. Рачев.