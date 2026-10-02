Вижте как се променя движението в София за церемонията „България посреща Цар Самуил"

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Във връзка с провеждане на тържествена церемония „България посреща Цар Самуил" на 3 октомври в София се въвежда временна организация на движението.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства от 04.00 часа на 03.10.2026 до приключване на мероприятието, както следва:

- площад „Княз Александър I";

- ул. „Княз Александър I" в участъка от бул. „Цар Освободител" до ул. „Ген. Гурко";

- пред Археологическия музей;

- пред БНБ;

- площад „Александър Невски";

- площад „Николай Гяуров";

- ул. „Московска" в участъка от ул. „Дунав" до ул. „Георги С. Раковски".

От 12.00 на 03.10.2026 г. до отпадане на необходимостта и само по преценка на отдел „Пътна полиция" – СДВР се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки, както следва:

- ул. „Мими Балканска" в участъка от ул. „Източна тангента" до бул. „Брюксел";

- бул. „Брюксел" в участъка от ул. „Мими Балканска" до бул. „Цариградско шосе";

- бул. „Цариградско шосе" в участъка от бул. „Брюксел" до бул. „Васил Левски";

- бул. „Цар Освободител" в участъка от бул. „Васил Левски" до бул. „Княз Александър

Дондуков";

- ул. „Леге" между ул. „Съборна" и пл. „Атанас Буров";

- ул. „Княз Александър І" между ул. „Съборна" и пл. „Княз Александър І";

- ул. „Дякон Игнатий" в участъка от ул. „Аксаков" до бул. „Цар Освободител";

- ул. „Георги Бенковски" в участъка от ул. „Аксаков" до бул. „Цар Освободител";

- ул. „6-ти септември" в участъка от ул. „Аксаков" до бул. „Цар Освободител";

- ул. „Цар Шишман" между ул. „Аксаков" и бул. „Цар Освободител";

- ул. „15-ти ноември" между бул. „Цар Освободител" и пл. „ Александър Невски";

- ул. „Оборище" между бул. „Васил Левски" и пл. „Александър Невски";

- ул. „Московска" в участъка от ул. „Дунав" до Британското посолство;

- ул. „Георги С. Раковски" от бул. „Цар Освободител" до бул. „Княз Александър

Дондуков";

- ул. „Дунав" между пл. "Александър Невски" и ул. „Московска";

- ул. „11-ти август" между пл. „Александър Невски" и ул. „Московска".

Тържественото шествие по повод посрещането на тленните останки на цар Самуил ще се проведе на 03.10.2026 г. по следния маршрут: от площад „Княз Александър I" по бул. „Цар Освободител", наляво по ул. „Георги С. Раковски", надясно по ул. „Оборище" до базиликата „Света София".

От 12.00 часа на 03.10.2026 г. се разрешава престоя и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза" в участъка от бул. „Тодор Александров" до ул. „Пиротска" – само на разрешените за това места.