Есенната гора наднича в родопска вила със скандинавска атмосфера

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Големи витрини показват гледката навън, вътре настилките и мебелите са в светли дървесни нюанси

Концептуалният дизайнер Анна Анчева и екипът на Design side са проектирали тази скандинавски тип къща в сърцето на Родопите. С опростена архитектура и почти строго обзавеждане, в нея главна роля е отделена на палитрата от околната среда.

Двуетажната вила разполага с просторно дневно помещение, което обединява кухнята с функционален остров, масата за хранене и зоната с мека мебел.

В духа на естетиката на Северна Европа стените са боядисани в топло бяло,

настилките и мебелировката са в много светли дървесни нюанси, а стаята е отворена към неповторимата природна гледка чрез големи витрини, през които светлината преминава безпрепятствено. Заради ярките слънчеви лъчи, пълзящи по пода през целия ден, Анна решава да обърне специално внимание на осветителните тела, които да осигурят уюта в къщата през тъмната част на денонощието. Изградени са три кръга, помощни LED ленти в кухнята, групи от общи светлинни източници на тавана и специални акцентни лампи в трите къта на помещението. Единствено при тях се появява допълнителeн черен цвят, който освен за акцент служи и за визуално зониране. СНИМКА: ИВАН МАНДЕВСКИ

Широколистните гори на планината са поканени вътре цветово. На фона на строгата, но спокойна палитра от датската хюга естетика изпъква яркозеленият диван. Строгият му геометричен силует не му позволява да доминира в помещението, а лесно пренасочва погледа към природата навън. Същият нюанс е използван за столовете около масата за хранене, уютно разположена до декоративната камина.

На втория етаж са спалнята на родителите, двете детски и баните. Подпокривните помещения разполагат с

панорамни прозорци, следващи конструкцията на скатовете,

и с красиво лакирани дървени греди на тавана. СНИМКА: ИВАН МАНДЕВСКИ

Палитрата на дневната отново е повторена – в едната стая има стена, боядисана в смело наситенозелено, а таванните осветителни тела в главната спалня са в черно. Единственият друг допуснат цвят в целия проект е в помещението на по-голямото дете, което е решено в светлосиньо подобно на небето, видимо през прозореца. За да се засили впечатлението на “небесна стая”, на стената е добавен декоративен тапет с фино изрисувани графични облаци.

Още интересни четива за интериора може да намерите в сп. “Къща извън града”