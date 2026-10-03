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Честит рожден ден на Виктор Иванов!

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На 3 октомври рожден ден имат

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Проф. д-р Вихра Миланова, началник на Клиниката по психиатрия в УМБАЛ “Александровска”, национален консултант по психиатрия, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Владимир Николов, волейболист, бивш капитан на националния отбор, депутат

Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ “Подкрепа”

Д-р Людмил Джунков, началник на Отделението по оперативна гинекология в УМБАЛСМ “Пирогов”

Д-р Надежда Римпова, д.м., началник Детското отделение на УМБАЛ “Софиямед”

Д-р Станимира Кодинова, началник на Отделението по урология в УМБАЛ “Пълмед”

Евгения Алексиева, кмет на район “Панчарево”

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