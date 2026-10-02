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От 5 до 8 октомври ще се ограничава достъпът до аварийната лента на част от "Хемус"

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АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

От 5 октомври /понеделник/ до 8 октомври /четвъртък/, между 8:30 ч. и 18 ч., поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от АМ „Хемус" в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

На 5 и 6 октомври /понеделник и вторник/ ще се извършва геодезическото заснемане в участъка от 13-ти до 14-ти км, а на 7 и 8 октомври /сряда и четвъртък/ от 15-ти до 19-ти км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

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