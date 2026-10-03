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Честит рожден ден на Диана Варникова!

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Рожденичка е Диана Варникова, кореспондентката ни в Пазарджик. Град, пълен с енергията на младите хора, с много история и култура. А тя усърдно не пропуска новина или истинските човешки съдби.

Бъди щастлива, Диди! Честито!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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