Спират движението по част от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" на 3 октомври

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От 13.50 часа до 14:20 часа на 03.10.2026 г. се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка от пл. „Орлов мост" до ул. „Ген. Гурко".

Организацията се въвежда във връзка с провеждането на церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил.

България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад „Княз Александър I" в София същия ден.

След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет „Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I" около 12.30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан". От летище „Васил Левски" - София до площад „Княз Александър I" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.